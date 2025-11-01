Alwihda Info
Nigeria - USA : Le Président Trump menace d’« éradiquer complètement les terroristes islamistes » au Nigeria


Alwihda Info | Par - 2 Novembre 2025


Le Président des États-Unis, Donald Trump, a menacé samedi le Nigeria d'une intervention militaire si le pays le plus peuplé d'Afrique n'arrêtait pas ce que le Président américain prétend être des « meurtres de chrétiens » par des « terroristes islamistes », des accusations formellement démenties par Abuja.


Menaces d'intervention et préparation du Pentagone

 
Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a déclaré :
« Si le Gouvernement nigérian continue de tolérer les meurtres de chrétiens, les États-Unis cesseront immédiatement toute aide au Nigeria, et pourraient très bien aller dans ce pays désormais déshonoré en défouraillant à tout-va, pour anéantir complètement les terroristes islamistes qui commettent ces atrocités horribles. »


Il a ajouté, intimant le Nigeria d'« agir vite » : « J'ordonne au ministère de la Guerre de se préparer à une éventuelle action. »


Le Ministre de la Défense, Pete Hegseth, a ensuite confirmé sur X que le Pentagone « se prépare à passer à l'action » : « Soit le gouvernement nigérian protège les chrétiens, soit nous tuerons les terroristes islamiques qui commettent ces atrocités horribles. »
 

Tensions sur la liberté religieuse

 
Ces menaces surviennent au lendemain de l'inscription du Nigeria par Donald Trump sur la liste des « pays particulièrement préoccupants » (Country of Particular Concern, ou CPC) en matière de liberté religieuse. Le Président américain avait estimé que « le christianisme (y) est confronté à une menace existentielle ».


« Lorsque des chrétiens, ou tout autre groupe, sont massacrés comme c'est le cas au Nigeria (3 100 contre 4 476 dans le monde), il faut agir ! », avait-il martelé, sans préciser d'où provenaient ces chiffres.
 


Réaction d'Abuja

 
Le Président nigérian, Bola Tinubu, avait réagi samedi sur X aux accusations de persécution religieuse, avant les menaces d'intervention militaire : « La caractérisation du Nigeria comme un pays intolérant sur le plan religieux ne reflète pas notre réalité nationale. »
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


