Nigeria - USA : Le Président Trump menace d’« éradiquer complètement les terroristes islamistes » au Nigeria

Menaces d'intervention et préparation du Pentagone

« Si le Gouvernement nigérian continue de tolérer les meurtres de chrétiens, les États-Unis cesseront immédiatement toute aide au Nigeria, et pourraient très bien aller dans ce pays désormais déshonoré en défouraillant à tout-va, pour anéantir complètement les terroristes islamistes qui commettent ces atrocités horribles. »

Tensions sur la liberté religieuse



Réaction d'Abuja

Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a déclaré :Il a ajouté, intimant le Nigeria d'« agir vite » : « J'ordonne au ministère de la Guerre de se préparer à une éventuelle action. »Le Ministre de la Défense, Pete Hegseth, a ensuite confirmé sur X que le Pentagone « se prépare à passer à l'action » : « Soit le gouvernement nigérian protège les chrétiens, soit nous tuerons les terroristes islamiques qui commettent ces atrocités horribles. »Ces menaces surviennent au lendemain de l'inscription du Nigeria par Donald Trump sur la liste des « pays particulièrement préoccupants » (Country of Particular Concern, ou CPC) en matière de liberté religieuse. Le Président américain avait estimé que « le christianisme (y) est confronté à une menace existentielle ».« Lorsque des chrétiens, ou tout autre groupe, sont massacrés comme c'est le cas au Nigeria (3 100 contre 4 476 dans le monde), il faut agir ! », avait-il martelé, sans préciser d'où provenaient ces chiffres.Le Président nigérian, Bola Tinubu, avait réagi samedi sur X aux accusations de persécution religieuse, avant les menaces d'intervention militaire : « La caractérisation du Nigeria comme un pays intolérant sur le plan religieux ne reflète pas notre réalité nationale. »