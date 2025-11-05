Ronier : la CNPCIC fait de la gestion des déchets un modèle de protection environnementale au Tchad

Situé dans la localité de Ronier, dans le département du Loug Chari (sous-préfecture de Mogo, préfecture de Bousso), le centre a été construit en 2009 pour répondre aux normes environnementales tchadiennes. Il constitue aujourd’hui un maillon essentiel dans la gestion des déchets issus de l’exploitation pétrolière.



Une mission multiple pour une gestion complète des déchets



Le centre assure plusieurs fonctions : recyclage, incinération, tri et compactage des déchets en provenance de l’ensemble des sites de la CNPCIC. Il traite notamment les terres contaminées, mais aussi des résidus non dangereux tels que les canettes et cartons. Une partie de ces matériaux recyclés est offerte aux villageois, permettant par exemple la fabrication d’ustensiles ménagers comme des marmites.



Le site dispose de plusieurs unités de traitement complémentaires : un système de récupération des huiles usées et des eaux industrielles, un Biofarm pour la biodégradation des terres faiblement contaminées, des installations spécifiques pour les déchets solides dangereux et non dangereux, et un incinérateur destiné au traitement des sols huileux.



Un bilan éloquent et une démarche durable



En dix ans d’activité, le centre a : traité près de 8 000 tonnes de boues huileuses, récupéré 4 800 m³ d’huiles usagées, pris en charge plus de 1 000 tonnes de déchets dangereux et 10 000 tonnes de déchets non dangereux.



Implanté sur une superficie de plus de 70 000 m², le site incarne l’engagement de la CNPCIC en faveur d’une exploitation pétrolière responsable et respectueuse de l’environnement.