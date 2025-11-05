Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
REPORTAGE

Ronier : la CNPCIC fait de la gestion des déchets un modèle de protection environnementale au Tchad


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 5 Novembre 2025


Opérationnel depuis 2009 à Ronier, le centre de gestion des déchets de la China National Petroleum Corporation Chad (CNPCIC) allie traitement industriel et initiatives locales. En plus de gérer les déchets pétroliers, le centre recycle et valorise certains matériaux qu’il redistribue aux populations avoisinantes, illustrant une démarche responsable et intégrée.


Ronier : la CNPCIC fait de la gestion des déchets un modèle de protection environnementale au Tchad
Situé dans la localité de Ronier, dans le département du Loug Chari (sous-préfecture de Mogo, préfecture de Bousso), le centre a été construit en 2009 pour répondre aux normes environnementales tchadiennes. Il constitue aujourd’hui un maillon essentiel dans la gestion des déchets issus de l’exploitation pétrolière.

Une mission multiple pour une gestion complète des déchets

Le centre assure plusieurs fonctions : recyclage, incinération, tri et compactage des déchets en provenance de l’ensemble des sites de la CNPCIC. Il traite notamment les terres contaminées, mais aussi des résidus non dangereux tels que les canettes et cartons. Une partie de ces matériaux recyclés est offerte aux villageois, permettant par exemple la fabrication d’ustensiles ménagers comme des marmites.

Le site dispose de plusieurs unités de traitement complémentaires : un système de récupération des huiles usées et des eaux industrielles, un Biofarm pour la biodégradation des terres faiblement contaminées, des installations spécifiques pour les déchets solides dangereux et non dangereux, et un incinérateur destiné au traitement des sols huileux.

Un bilan éloquent et une démarche durable

En dix ans d’activité, le centre a : traité près de 8 000 tonnes de boues huileuses, récupéré 4 800 m³ d’huiles usagées, pris en charge plus de 1 000 tonnes de déchets dangereux et 10 000 tonnes de déchets non dangereux.

Implanté sur une superficie de plus de 70 000 m², le site incarne l’engagement de la CNPCIC en faveur d’une exploitation pétrolière responsable et respectueuse de l’environnement.

Ronier : la CNPCIC fait de la gestion des déchets un modèle de protection environnementale au Tchad
Un modèle de gestion exemplaire

Selon Djedouboum Abakar, responsable environnemental de la CNPCIC à Ronier : « La CNPCIC respecte scrupuleusement les lois et normes environnementales. Nous ne rejetons aucun déchet dans la nature. Tous sont traités, compactés et éliminés conformément aux standards tchadiens et internationaux. »

Il précise que certains déchets sont recyclés et redistribués aux communautés locales, créant ainsi un lien concret entre industrie et développement social.

Sur le plan écologique, les observations confirment que les plantes, les herbes et les arbres croissent normalement autour du site. Aucune incidence négative sur la flore n’a été constatée.

Ce centre illustre qu’il est possible de concilier développement industriel et protection de l’environnement, tout en ayant un impact positif sur les populations locales. Par sa gestion rigoureuse et ses actions communautaires, la CNPCIC démontre que la responsabilité environnementale peut aller de pair avec la performance économique.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/11/2025

Tchad : surcharge électrique à N'Djamena, un opérateur économique voit ses projets menacés

Tchad : surcharge électrique à N'Djamena, un opérateur économique voit ses projets menacés

Tchad : rencontre entre l’ONAPE et UBA, vers un partenariat en faveur de l’entrepreneuriat jeune Tchad : rencontre entre l’ONAPE et UBA, vers un partenariat en faveur de l’entrepreneuriat jeune 04/11/2025

Populaires

N'Djamena : des syndicats de l’éducation (COSET et PSSET) maintiennent la grève malgré la suspension annoncée

04/11/2025

عمدة بلدية إنجمينا يسلّم معدات للنظافة في إطار جعل العاصمة خالية من الأوساخ

04/11/2025

La BAD et la Guinée équatoriale signent un accord de financement de 58 millions d'euros pour l'inclusion et l’emploi des jeunes

04/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter