Tchad : Le sésame, une filière agricole en plein essor

Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 10 Novembre 2025



Longtemps considérée comme une culture secondaire, la production de sésame s’impose aujourd’hui comme l’une des filières agricoles les plus dynamiques du Tchad. Porté par une demande internationale en constante progression, notamment en Asie et au Moyen-Orient, ce produit représente désormais une source majeure de revenus pour des milliers de familles rurales et une véritable opportunité de diversification pour l’économie nationale.





Une Production en Nette Augmentation Le Tchad figure parmi les dix premiers producteurs africains de sésame. Actuellement, la culture couvre plus de 300 000 hectares, principalement dans les régions du Guéra, du Salamat, du Mayo-Kebbi Est, du Logone Oriental et du Batha. Selon le ministère de la Production et de la Transformation agricole, la production nationale a dépassé 170 000 tonnes en 2023, contre moins de 120 000 tonnes cinq ans auparavant.





Cette croissance est due à l’extension des superficies cultivées, à la résilience du sésame face aux variations climatiques, et aux prix attractifs sur le marché international. Comme l’exprime l’agriculteur Wal-ina Salmanou du Mayo-Kebbi Est : « Le sésame est ce qui nous sauve lorsque les pluies sont mauvaises, car même avec peu d’eau, il produit toujours quelque chose. »



Une Filière Tournée vers l’Exportation Le sésame est devenu l’un des principaux produits d’exportation non pétroliers du Tchad, générant des recettes annuelles estimées à plus de 60 milliards de francs CFA. Les principaux acheteurs incluent le Soudan, la Turquie, l’Inde et la Chine, où la graine est utilisée dans divers secteurs, notamment l’alimentation, la pâtisserie et la cosmétique.





Dans les centres urbains comme N’Djamena, Moundou ou Abéché, de nombreux entrepôts ont été aménagés pour le tri, le stockage et l’exportation du sésame. Les commerçants apprécient particulièrement le sésame tchadien pour sa propreté et sa forte teneur en huile.

Un Leviier de Revenus pour les Ménages Ruraux La filière sésame constitue une source de revenus rapide et substantielle pour les petits producteurs. Une bonne campagne peut générer entre 250 000 et 600 000 francs CFA par hectare, permettant aux ménages d’assurer leur alimentation, la scolarisation des enfants, les soins médicaux et l'achat de bétail.







Les femmes jouent un rôle essentiel dans cette filière, intervenant dans le tri, le nettoyage, la commercialisation et la transformation artisanale. Dans le Salamat et le Logone Oriental, plusieurs groupements féminins se sont organisés pour obtenir de meilleurs prix et améliorer la qualité du produit.





Des Défis Importants Malgré le Potentiel Malgré ses promesses, la filière fait face à des défis structurels. Le Tchad exporte presque exclusivement du sésame brut, en raison du manque d’unités de transformation locales. Les prix fluctuent fortement d’une campagne à l’autre, et les pertes post-récolte restent élevées en raison des conditions de stockage précaires. L’accès aux semences améliorées, à l’encadrement technique et au financement demeure également limité.







Les problèmes d’infrastructures, notamment les pistes rurales dégradées, compliquent l’acheminement des produits vers les marchés. À Moundou, un exportateur souligne que certaines années, les camions restent immobilisés plusieurs jours à cause des routes impraticables.





Une Volonté Politique de Structurer la Filière Conscient du potentiel économique du sésame, le gouvernement souhaite mieux structurer cette filière. Le ministère de l’Agriculture travaille sur l’amélioration des semences, l’organisation des producteurs en coopératives et la création d’unités locales de transformation. La Banque Africaine de Développement soutient plusieurs programmes visant à renforcer les chaînes de valeur agricoles.







Le ministre de la Production agricole a déclaré : « La filière sésame peut devenir un moteur pour notre économie si nous investissons dans la qualité, la transformation et l’accès aux marchés extérieurs. »



Un Avenir Prometteur pour l’Économie Tchadienne Avec une demande mondiale en expansion et une capacité d’adaptation élevée face au changement climatique, le sésame apparaît comme l’une des cultures les plus prometteuses pour l’avenir agricole du Tchad. Si les investissements dans la transformation, la structuration des coopératives et l’encadrement technique se renforcent, cette filière pourra jouer un rôle majeur dans la lutte contre la pauvreté et dans la diversification de l’économie nationale.





L’agronome Ndildom Thal affirme : « Le sésame représente une réelle opportunité pour le Tchad, surtout dans un contexte où les cultures traditionnelles deviennent de plus en plus vulnérables. »





Le défi est donc de transformer cette dynamique en un véritable moteur de croissance inclusive et durable.





