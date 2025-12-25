Alwihda Info
RELIGIONS

N’Djamena : à la paroisse Emmanuel d’Abena, le Père Évita appelle à une conversion du cœur pour Noël


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 25 Décembre 2025


​La communauté chrétienne célèbre la fête de la naissance de Jésus-Christ. À la paroisse Emmanuel d’Abena, lors de la messe de la veille de Noël, célébrée le 24 décembre 2025, annonçant la Nativité du Christ, le curé, l’abbé Hissein Sosthène, et le père salésien Évita ont invité les fidèles à une profonde réflexion sur le sens de leurs comportements durant cette période festive.



Dans son homélie, le père Évita a exhorté chaque chrétien à opérer un véritable changement intérieur, appelant notamment à « renoncer à l’impiété ». Selon lui, célébrer la venue du Sauveur ne doit pas se limiter aux aspects matériels et extérieurs de la fête.
« Fêter la Nativité du Christ ne signifie pas seulement installer des lumières, chanter, danser ou acheter de nouveaux habits », a-t-il rappelé.

Pour le religieux, au-delà de la joie apparente, Noël doit être marqué par une transformation spirituelle et un engagement renouvelé envers les valeurs chrétiennes, loin des dérives mondaines et des excès.

De son côté, le curé de la paroisse, l’abbé Hissein Sosthène, a exhorté les chrétiens à demeurer en prière, notamment en famille, rappelant que Noël est avant tout un moment de joie, de partage et d’humilité envers son prochain. Il a souligné que le 25 décembre est, pour les chrétiens, la journée qui marque la naissance du Fils unique de Dieu, envoyé pour racheter l’humanité de ses péchés.

L’homélie s’est appuyée sur l’Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 1 à 14, qui retrace le récit de la naissance de Jésus-Christ et son message de paix et de salut pour le monde.


