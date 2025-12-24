Tchad : l’Association Cœur d’Or Ange de Sarh soutient les enfants de la rue à Balimba

L’Association Cœur d’Or Ange a mené, le lundi 22 décembre 2025, une action de solidarité en faveur des enfants de la rue, hébergés au centre de Balimba. Cette aide matérielle composée de vivres et de non vivres, leur a été remise à l’occasion des fêtes de fin d’année.



Fondée en 1997 par des volontaires français et tchadiens, cette structure accueille des enfants en situation de grande vulnérabilité, venus de plusieurs quartiers et d’autres province du pays.



Au total, 26 enfants étaient présents lors de la cérémonie organisée au centre, pour recevoir des habits collectés par l’Association Cœur d’Or Ange auprès de la population de la ville de Sarh. Avant la distribution des dons, la fondatrice de l’Association, Mme Krata Koulngar Eugénie, a adressé un message d’encouragement aux enfants.



Elle les a invités à croire en leur avenir, et à adopter un comportement responsable pour faciliter leur réinsertion. Les cadeaux remis comprenaient notamment des vêtements, des chaussures et des savons. De son côté, le directeur du centre, Nguémadji Modjingar, a rappelé que la structure a déjà accueilli 42 enfants, dont plusieurs ont pu retrouver leurs familles ou intégrer une activité professionnelle.



Le secrétaire général de l’Association locale d’aide aux enfants de la rue de Balimba, Solnan Vincent, a expliqué que l’objectif principal reste la récupération, l’encadrement et l’accompagnement de ces enfants vers une vie stable. Il faut signaler que sept autres enfants, déjà scolarisés, grâce à l’appui de l’Association Cœur d’Or Ange, ont eux aussi bénéficié de cadeaux de Noël au cours de la même soirée.