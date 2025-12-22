









REPORTAGE N’Djamena : L’axe 10 Octobre – Dembé, le grand oublié de la lumière

Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 22 Décembre 2025



Alors que plusieurs quartiers de N’Djamena bénéficient d’un nouvel élan de modernisation de l’éclairage public, l’axe reliant le rond-point du 10 Octobre à celui de Dembé dans le 7e arrondissement reste plongé dans l’obscurité totale depuis des années, suscitant l’indignation des usagers.





Un Contraste Saisissant À la nuit tombée, ce tronçon stratégique se transforme en une vitrine de désolation. Tandis que d'autres grands axes de la ville brillent sous les nouvelles lumières solaires, celui-ci est à l'abandon, soulevant des inquiétudes concernant la sécurité urbaine.



État des Lieux Le constat sur le terrain est alarmant : Les lampadaires solaires installés il y a quelques années pour sécuriser cette voie sont, pour la plupart, hors d'usage.

Causes de la Situation Plusieurs facteurs expliquent cette dégradation : Vandalisme et manque de suivi : De nombreux dispositifs ont été dévissés ou dépouillés de leurs composants essentiels tels que les câbles, batteries et panneaux solaires. Accidents de la route : De nombreux poteaux, percutés par des véhicules, gisent au sol ou sont tordus, sans remplacement. Usure technique : Faute d’entretien régulier, les systèmes d’éclairage n'ont pas survécu aux rigueurs climatiques.



Problèmes de Sécurité Pour les commerçants de Dembé et les usagers de cet axe, l’absence d’éclairage n’est pas seulement une question d’esthétique urbaine, mais aussi de sécurité.

Un conducteur de taxi-moto confie : « Circuler ici après 21h est un véritable parcours du combattant. L’obscurité favorise les activités illicites et augmente les risques de collisions entre engins. »



Appel aux Autorités Malgré les efforts fournis par la municipalité et le gouvernement pour éclairer la capitale, l’axe entre le 10 Octobre et Dembé demeure une zone d’ombre dans le bilan de l’aménagement urbain.





Les riverains et usagers interpellent les autorités municipales et le ministère chargé de l'aménagement du territoire. La réhabilitation de cet axe nécessite non seulement l'installation de nouveaux équipements, mais également un véritable plan de maintenance et de protection contre les incivilités. En attendant, ce tronçon vit à la lueur des phares des véhicules, dans l'espoir qu'un jour, la lumière revienne sur cet axe vital de N'Djamena.





