









ANALYSE Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud

Alwihda Info | Par NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie - 1 Novembre 2025



En Afrique du Sud, des projets similaires pourraient transformer des régions comme Mossel Bay en stimulant l'emploi et les recettes publiques tout en favorisant le développement durable.

Les eaux au large de la côte ouest de l'Afrique du Sud représentent un véritable trésor d'opportunités économiques pour le pays, étant donné que la majeure partie du bassin Orange, la formation géologique dans laquelle elles se trouvent, recèlerait environ 30 milliards de barils de ressources pétrolières potentielles. Au nord, en Namibie, où la géologie sous-jacente est similaire, la rationalisation des processus d'exploration a facilité le développement de plus de 20 puits d'exploration et d'évaluation depuis 2022. Au cours de la même période, l'Afrique du Sud n'a foré aucun puits sur son territoire.



Pourquoi existe-t-il une telle disparité entre les deux côtés d'une même frontière ?



Il est facile de rejeter la faute sur les nombreuses contestations judiciaires intentées par des organisations non gouvernementales (ONG) environnementales financées par des fonds étrangers contre des opérateurs industriels en Afrique du Sud. Après tout, elles ont réussi à bloquer des projets d'une valeur totale de plus de 1,6 milliard de dollars et à pousser des acteurs majeurs comme TotalEnergies à se retirer de projets prometteurs tels que le projet de gaz à condensats Luiperd-Brulpadda en 2024. Cependant, les actions de ces ONG sont prévisibles et s'inscrivent dans le cadre de leurs prérogatives juridiques. Il est temps que les parties prenantes cessent de se rejeter la responsabilité.



Pour enfin exploiter la richesse de ses ressources et éviter que de tels blocages ne se reproduisent à l'avenir, l'industrie pétrolière et gazière sud-africaine et ses partenaires gouvernementaux doivent plutôt se concentrer sur la mise en œuvre d'une législation claire, le renforcement de l'engagement auprès des communautés concernées et la recherche d'un équilibre viable entre la responsabilité environnementale et le progrès économique. Bien sûr, cela est plus facile à dire qu'à faire, et le défi est loin d'être insignifiant.



Renforcer les cadres



Depuis 2021, les poursuites judiciaires intentées par des ONG financées par des institutions occidentales ont bloqué ou reporté au total cinq projets pétroliers et gaziers en amont en Afrique du Sud, trois sur la côte ouest et deux sur la côte est. Les plaignants ont réussi à faire valoir que les compagnies pétrolières, notamment TotalEnergies et Shell, n'avaient pas mené de consultations adéquates avec les communautés côtières et que les études d'impact environnemental (EIE) obligatoires qu'elles avaient réalisées étaient insuffisantes.



Une décision de justice récente a également obligé TotalEnergies à inclure des estimations des émissions pour les futures opérations commerciales potentielles dans ses EIE d'exploration, ce qui ajoute à la complexité et entraîne des retards supplémentaires.



Emmanuelle Garinet, vice-présidente de TotalEnergies chargée de l'exploration en Afrique, a qualifié ce processus d'octroi de permis d'« inacceptable », soulignant que l'obtention d'un permis peut prendre trois à quatre ans. Dans un contexte de concurrence mondiale pour les capitaux destinés à l'exploration, de tels retards anéantissent pratiquement tout espoir d'attirer de nouveaux investissements. Le PDG d'Eco Atlantic, Gil Holzman, a fait écho à ce sentiment, avertissant que « si vous n'êtes pas en mesure d'explorer, de développer et de produire, l'argent ira ailleurs ».



Ces contestations judiciaires répétées vont au-delà des efforts raisonnables visant à protéger l'environnement. Je les considère comme des actes de « lawfare », c'est-à-dire l'utilisation stratégique des systèmes et procédures juridiques pour retarder ou bloquer indéfiniment le développement énergétique. Pire encore, elles découlent d'un processus d'octroi de permis qui est intrinsèquement vulnérable à de telles tactiques. Si les ONG ont le droit légal de faire valoir leurs préoccupations, le système actuel permet de contester indéfiniment les autorisations, même lorsque des évaluations approfondies de l'impact environnemental ont été réalisées. Il en résulte un climat d'incertitude et un frein à l'investissement, car les entreprises empêtrées dans des procédures judiciaires sont confrontées à des coûts croissants et à des risques accrus.



Avec des processus rationalisés créant des conditions favorables aux investisseurs et des puits productifs juste de l'autre côté de la frontière maritime en Namibie, l'Afrique du Sud risque de perdre l'intérêt des principaux opérateurs pour les sites d'exploration proposés de son côté du bassin de l'Orange.



Pour contrer cela, le gouvernement doit introduire une législation qui fixe des normes claires et applicables pour les EIE et les consultations communautaires. Un tel cadre garantirait que les préoccupations environnementales soient pleinement prises en compte lors du processus d'approbation et limiterait le nombre de recours susceptibles de tirer parti de toute faille juridique.



Comme l'a fait remarquer M. Garinet, les contestations judiciaires font partie de la démocratie, mais il doit exister des garanties contre les « abus de droit » par des groupes dont les objectifs ne correspondent pas à l'intérêt général.



Les développements récents dans le domaine de l'exploration du gaz de schiste terrestre offrent à l'Afrique du Sud un modèle pour aller dans la bonne direction. Le 16 octobre 2025, le ministre des Ressources minérales et pétrolières, Gwede Mantashe, a annoncé que le moratoire de longue date sur l'exploration du gaz de schiste, imposé en 2011 en raison des objections des militants écologistes à la fracturation hydraulique dans la région écologiquement sensible du Karoo, serait levé dès la publication de nouvelles réglementations à la fin du mois. Ces réglementations, finalisées par le ministre, visent à répondre aux préoccupations environnementales et de sécurité, notamment les défis liés à l'eau dans la région semi-aride du Karoo, en fournissant un cadre contrôlé qui pourrait influencer des réformes similaires dans la gouvernance des projets offshore.



Donner la parole aux populations locales



L'engagement communautaire est l'autre élément essentiel de ce puzzle. Historiquement, les consultations liées aux projets pétroliers et gaziers étaient au mieux superficielles, sans interaction significative avec les populations les plus proches ou les plus touchées par le projet en question. Ce mépris a alimenté la méfiance, permettant aux ONG de contester les projets devant les tribunaux.



Depuis environ 2020, encouragés par le soutien mondial aux énergies renouvelables, ces groupes sont devenus habiles à tirer parti des réglementations pour exiger des consultations plus approfondies et des EIE plus complètes. Si cela a amélioré la responsabilité des opérateurs, cela a également entravé l'exploration.



Pour briser ce cercle vicieux, l'Afrique du Sud doit adopter une approche proactive en matière d'engagement communautaire. Les campagnes de sensibilisation de la Petroleum Agency SA, qui informent les populations locales sur les activités pétrolières et gazières, constituent un excellent point de départ. L'extension de ces initiatives afin d'impliquer les communautés dès le début du processus d'EIE permettrait de répondre aux préoccupations en matière d'impact environnemental tout en mettant en avant les avantages économiques futurs d'un projet.



On trouve un exemple de ce type d'initiative au Suriname, où le projet en eaux profondes GranMorgu de TotalEnergies devrait créer 6 000 emplois locaux et rapporter 1 milliard de dollars à l'économie. Dans la perspective de ce projet, TotalEnergies a consulté les parties prenantes des districts côtiers et des communautés autochtones et leur a demandé leur avis, mettant en place des réunions trimestrielles et un mécanisme de réclamation.



En Afrique du Sud, des projets similaires pourraient transformer des régions comme Mossel Bay en stimulant l'emploi et les recettes publiques tout en favorisant le développement durable. Les nouvelles réglementations sur le gaz de schiste offrent un autre modèle, car elles répondent aux objections et aux contestations juridiques précédentes des militants écologistes, démontrant ainsi comment des cadres inclusifs peuvent atténuer l'opposition et permettre le progrès.



Le soutien du gouvernement est essentiel à cette stratégie. Bien que le ministre Mantashe défende depuis longtemps le pétrole et le gaz, les progrès dans la résolution des retards dans l'octroi des permis ont été lents jusqu'à l'annonce d'octobre. Son engagement récent à lever le moratoire sur le gaz de schiste reflète la volonté renouvelée de passer des centrales à charbon, très polluantes, qui fournissent la majeure partie de l'électricité en Afrique du Sud, à des alternatives plus propres au gaz. Comme l'a reconnu le ministre lui-même, « l'économie a besoin d'un moteur de croissance, et le pétrole et le gaz sont ces moteurs ».



En outre, Tseliso Maqubela, directeur général adjoint du département des ressources minérales et pétrolières, a admis lors de l'African Energy Week 2025 que le gouvernement avait « fait preuve de lacunes techniques » dans les processus de consultation. Une initiative gouvernementale visant à corriger cela, en normalisant les protocoles pour les EIE et les consultations, pourrait réduire la fréquence des contestations judiciaires menées par les ONG.



La direction de Godfrey Moagi à la tête de la South African National Petroleum Company (SANPC), récemment créée, pourrait être un autre élément positif. L'engagement de M. Moagi dans l'industrie et ses relations avec les ministères et le public pourraient combler le fossé entre ces entités. La collaboration de la SANPC pourrait également contribuer à garantir que les EIE répondent aux normes juridiques et aux attentes de la communauté tout en réduisant les litiges.



Suivre le mouvement



Cependant, la réforme législative, l'engagement communautaire et le plaidoyer gouvernemental ne sont pas des solutions isolées. Pour réussir, ils doivent fonctionner ensemble comme les composants d'une machine bien huilée.



La nouvelle législation devrait imposer des processus de consultation transparents avec des délais définis. Les communautés devraient être à la fois entendues et informées, mais le pouvoir d'une ONG agissant en leur nom pour faire échouer si facilement un projet devrait également être contrôlé.



À l'inverse, le gouvernement doit également lutter contre l'idée selon laquelle les ONG financées par des fonds étrangers bloquent délibérément le développement. Si leurs actions méritent d'être examinées de près, l'accent devrait être mis sur la mise en place d'un système capable de résister aux contestations judiciaires plutôt que sur la diabolisation des groupes de défense qui agissent dans le respect de la loi.



En s'inspirant des succès de la Namibie et du Suriname, où des réglementations claires et un engagement proactif ont attiré des milliards d'investissements, l'Afrique du Sud peut créer un environnement tout aussi attractif en amont. La levée imminente du moratoire sur le gaz de schiste démontre ce potentiel, en montrant comment des réglementations ciblées peuvent résoudre des retards de longue date et libérer les ressources nécessaires à la croissance économique.



Les enjeux sont importants. Si l'Afrique du Sud ne prend pas de mesures, elle risque d'être encore davantage délaissée par les grandes compagnies pétrolières, ce qui laisserait ses vastes ressources inexploitées. Le contraste est frappant lorsqu'on compare cette situation à celle de la Guyane, où la production offshore d'ExxonMobil a transformé l'économie, ou à celle de la Namibie, où l'exploration est en plein essor.



L'Afrique du Sud contrôle la majeure partie du bassin de l'Orange, mais elle est à la traîne par rapport à son voisin du nord en raison d'obstacles bureaucratiques et juridiques. Le gouvernement doit saisir cette occasion pour adopter une législation qui établit des règles fermes, renforce l'engagement communautaire et instaure la confiance tant auprès des investisseurs que de la population locale. Ce n'est qu'une fois tous ces éléments en place que l'Afrique du Sud pourra imiter les transformations économiques observées ailleurs.



Le temps des demi-mesures et des accusations est révolu. Les décideurs politiques doivent agir de manière décisive pour assurer l'avenir énergétique de l'Afrique du Sud.





