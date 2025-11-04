Tchad : rencontre entre l’ONAPE et UBA, vers un partenariat en faveur de l’entrepreneuriat jeune

Les locaux de l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) ont abrité, ce mardi 4 novembre 2025, une rencontre entre le directeur de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, et une délégation de la United Bank for Africa Tchad (UBA), conduite par son directeur général adjoint.



Cette séance de travail avait pour objectif d’explorer les pistes de collaboration et de partenariat entre les deux institutions, en vue de soutenir l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes au Tchad.



Les discussions ont mis en lumière la volonté commune de mettre en synergie les actions de l’ONAPE et de la UBA, dans le cadre du Projet Jeunes Incubateurs & Accélérateurs d’Entreprises (PROJIACE), une initiative phare visant à former, accompagner et propulser les jeunes tchadiens porteurs d’idées afin de bénéficier de l’accompagnement de la Fondation Toni Elumelu.



Les deux parties ont convenu de poursuivre les concertations afin de formaliser une convention de partenariat durable, au service des jeunes porteurs de projets et de l’innovation au Tchad.