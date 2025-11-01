Niger – Coopération Sino-Nigérienne : Le Ministre des Mines reçoit l’Ambassadeur de Chine pour renforcer le partenariat minier





Au cours de la rencontre, S.E.M. LYU Guijun a présenté les principaux résultats de la 4e session plénière du 20e Comité Central du Parti communiste chinois ainsi que les grandes réalisations de la Chine durant le 14e Plan quinquennal.



L’Ambassadeur a souligné qu’à l’aube du 15e Plan quinquennal, la Chine entend mobiliser ses atouts (système socialiste à caractéristiques chinoises, vaste marché, tissu industriel complet et ressources humaines qualifiées) pour ouvrir de nouvelles perspectives pour la coopération sino-nigérienne.





Il a réaffirmé la volonté de son pays, fidèle aux principes de « sincérité, efficacité, affinité et honnêteté », d’accompagner le Niger dans la valorisation de ses ressources naturelles pour en faire un véritable levier de développement, au service d’un partenariat gagnant-gagnant.



Appel aux investissements chinois

Pour sa part, le Ministre des Mines a salué l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre le Niger et la Chine. Il a encouragé les entreprises chinoises à investir dans le secteur minier nigérien afin de contribuer au développement durable et au bien-être des deux peuples.