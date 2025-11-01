Alwihda Info
ANALYSE

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 2 Novembre 2025


Autrefois symbole de loyauté et de respect au cœur des relations amoureuses et familiales, la fidélité semble vaciller dans le contexte moderne. À l’heure des réseaux sociaux, des relations rapides et de la liberté individuelle, la question de sa place dans la société tchadienne se pose avec acuité.


Les mentalités ont profondément évolué à N'Djamena et au-delà. L’amour n’est plus perçu comme un engagement immuable, mais comme une aventure personnelle où l'épanouissement individuel prime souvent sur celui du couple.

 
La modernité et la technologie sont des facteurs d'accélération de ce changement :
  • L'Indépendance Affective : La recherche de soi et de son individualité rend difficile l'acceptation des contraintes des relations "pour la vie".
  • L'Impact des Réseaux Sociaux : Les plateformes et applications de rencontre ont rendu les relations plus accessibles, mais paradoxalement plus fragiles. Comme le souligne Fanta (25 ans) : « Aujourd’hui, la fidélité dépend de la connexion Internet plus que du cœur. »
 

 

 
Pour de nombreux Tchadiens, la valeur de la fidélité reste intacte, mais sa définition se nuance :
  • Le Choix Quotidien : Pour Mahamat (34 ans), marié depuis huit ans, « Être fidèle, ce n’est pas s’interdire d’aimer, c’est choisir chaque jour la même personne. »
  • La Loyauté Émotionnelle : La fidélité ne se limite plus à l’exclusivité physique. Elle devient avant tout émotionnelle : ne pas trahir la confiance et rester loyal même dans les moments de doute. Aïcha, étudiante, explique : « On peut être fidèle de cœur, même si la vie nous éloigne. »
Cette tension entre loyauté et désir de liberté fait émerger de nouveaux modèles (couples ouverts, relations à distance, accords tacites), où la fidélité devient une question de valeurs personnelles plutôt que de normes sociales rigides.
 

 

La fidélité n’a pas disparu, elle s’est transformée. Elle se mesure moins à la durée d’un couple qu’à la sincérité des sentiments et au respect mutuel des partenaires.
Dans un monde en constante mutation, l'article conclut qu'être fidèle reste un choix courageux — celui de préférer la vérité du cœur à la facilité de la tentation.


