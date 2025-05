INTERNATIONAL Chine : immersion dans la Cité interdite à Pékin

Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 22 Mai 2025



S'étendant sur une superficie de 72 hectares, la Cité interdite fait partie des palais les plus anciens et les mieux conservés de la Chine.

Elle est construite sous la dynastie Ming, au début du XVe siècle et servit de palais impérial pendant plus de 500 ans, abritant 24 empereurs des dynasties Ming et Qing. Elle incarne le pouvoir absolu.



Sa construction avait duré 14 ans, de (1406 à 1420). Le complexe palatial couvre une superficie de 720.000 mètres carrés (environ 180 acres), dont 150.000 mètres carrés de construction, et se compose de 980 bâtiments encore existants, comprenant plus de 70 salles et palais.



Il s'agit du plus grand complexe palatial et architectural en bois au monde. Sa désignation au patrimoine mondial de l'UNESCO, le 7 décembre 1987, lui a permis d'attirer chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier, mais aussi les nationaux, plus de 40.000 visiteurs par jour en moyenne.



Sa conception est profondément ancrée dans la culture chinoise ancienne, notamment dans le symbolisme et les principes du Yin et du Yang, ainsi que dans le Feng Shui. On y trouve des dragons, phénix et autres créatures mythiques qui ornent les murs et les toits du palais, symbolisant le pouvoir, la prospérité et la bonne fortune. Cependant, leur fonction ne se limite pas à la décoration, mais s'étend à la fonction pratique.



L'attention minutieuse portée aux détails dans chaque aspect de l'architecture, et de la décoration, témoigne aussi du respect pour l'harmonie et l'équilibre. Sa conception est un chef-d'œuvre de l'architecture traditionnelle chinoise, avec sa disposition symétrique et ses couleurs vibrantes.



Le complexe est divisé en deux sections principales : la cour extérieure, composée de trois grandes salles et d'espaces cérémoniels, et la cour intérieure, réservée exclusivement à l'empereur et à sa famille. La Cité interdite abrite une vaste collection, de plus de 1,9 million d'objets culturels, des peintures, des calligraphies, des céramiques, des jades et des trésors impériaux de la civilisation chinoise ancienne et de très nombreuses œuvres d'art de première importance, offrant de précieux renseignements sur le passé de la Chine, dont un petit nombre est exposé en permanence.



L'un des trésors les plus célèbres est la collection de robes et d'accessoires impériaux. Elle abrite également une impressionnante collection de livres anciens, de manuscrits rares et de documents historiques. Il important de rappeler que, de nos jours, la Cité interdite est appelée aussi « le Musée du Palais », jadis, seuls l'empereur, sa famille et les serviteurs autorisés pouvaient y entrer.



Le peuple n'avait pas accès à cette cité close, d'où son nom « interdite ». Depuis plusieurs années, le gouvernement chinois déploie beaucoup d'efforts pour préserver et partager le patrimoine culturel de la Cité interdite avec les visiteurs du monde entier, d'importants travaux de restauration ont été entrepris pour assurer la pérennité du complexe.



La cité interdite bénéficie également de plusieurs collaborations internationales avec des musées de nombreux pays, accueillant des expositions et favorisant les échanges culturels.





