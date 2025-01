INTERNATIONAL

USA : Le gouvernement Trump annonce le gel de l'aide étrangère américaine

Alwihda Info | Par Peter Kum - 25 Janvier 2025

Le chef de la diplomatie américaine a annoncé un gel de toute l'aide étrangère américaine, à l'exception de celle destinée à l'Égypte et à Israël. Cette décision marque un tournant significatif dans la politique d'aide américaine et soulève plusieurs questions sur les raisons et les implications de cette mesure.