USA : Trump impose des sanctions contre la Cour pénale internationale (CPI)

Les personnes impliquées dans les enquêtes de la CPI sur des citoyens américains ou leurs alliés se verront interdire l'entrée sur le territoire américain. Gels d'avoirs : Les avoirs de ces individus aux États-Unis seront gelés, limitant ainsi leur accès à des ressources financières.

Contexte et Réactions

Contexte et Réactions

Cette décision s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la CPI, qui a été critiquée par Trump et ses partisans pour ses enquêtes sur des actions militaires américaines et celles de ses alliés. Les sanctions sont perçues comme une mesure de défense pour protéger les intérêts des États-Unis et de leurs partenaires.Les sanctions de Trump contre la CPI soulignent les divergences persistantes entre les États-Unis et la cour internationale. Cette décision pourrait avoir des répercussions sur les relations diplomatiques et les efforts de coopération en matière de justice internationale.