USA : atteint de Covid-19, Trump transféré dans un hôpital militaire pour être hospitalisé

Le président américain Donald Trump a été transféré aujourd'hui à l'hôpital militaire de Walter Reed, dans la banlieue de Washington, où il va être hospitalisé pour quelques jours, a annoncé la Maison Blanche.



"Par mesure d'extrême prudence, et sur recommandation de son médecin et d'experts médicaux, le président travaillera depuis les bureaux présidentiels à Walter Reed pour les prochains jours", selon Kayleigh McEnany, porte-parole de la Maison Blanche.



Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé quelques heures plus tôt sur Twitter que lui et sa femme ont été testés positifs au Covid-19.



Le président est "fatigué"



Le médecin du président a indiqué dans un communiqué que Donald Trump "reste fatigué mais a le moral".



Selon la Maison Blanche, le président est toujours aux manettes. Il n'y a donc pas lieu d'opérer un transfert de pouvoirs au vice-président.



Conséquence de cette situation, le locataire de la Maison-Blanche a annulé un déplacement de campagne en Floride.



Donald Trump a été en contact avec sa conseillère Hope Hicks -testée positive- à bord de l'avion Air Force One.



À plusieurs reprises, le dirigeant américain, âgé de 74 ans, s'est affiché en public en faisant fi des mesures barrières contre la Covid-19.



Les États-Unis sont l'un des pays les plus touchés au monde par le coronavirus.