Un dirigeant de la société américaine Pioneer Energy Exec déclare que « Des milliards en jeu » fournit une feuille de route pour attirer les investissements américains en Afrique

Le principal avocat africain de l’énergie NJ Ayuk est convaincu qu’une Afrique plus équitable et plus prospère est portée de main. Il décrit les voies que les individus, les entreprises et les gouvernements peuvent utiliser pour concrétiser cet avenir dans son nouveau livre, « Des milliards en jeu : l’avenir de l’énergie en Afrique ». […]

Le principal avocat africain de l’énergie NJ Ayuk est convaincu qu’une Afrique plus équitable et plus prospère est portée de ma...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...