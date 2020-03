Un partenariat de recherche international et Partenariat Europe-pays en développement pour les essais cliniques (EDCTP) investissent 44 millions d’euros dans la prochaine génération d’antipaludiques pour lutter contre le paludisme pharmaco résistant

L’EDCTP (https://www.EDCTP.org/) octroie au consortium de recherche PAMAfrica 21,9 millions d’euros sur 5 ans ; MMV (https://www.MMV.org/), Novartis (https://www.Novartis.com/) et d’autres partenaires fourniront une somme supplémentaire de 22 millions d’euros ; Le consortium PAMAfrica réunit une entreprise pharmaceutique mondiale, un partenariat de développement de produits à but non lucratif… Read more on https://africa-newsroom.com/press/international-research-partnership-and-european-and-deve...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...