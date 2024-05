Une tempête solaire a commencé à toucher la Terre et pourrait entraîner des coupures d'Internet

Si les tempêtes solaires peuvent perturber les réseaux électriques et de communication, cette tempête n'a, pour l'instant, causé que des dommages minimes. Cependant, des coupures d'Internet et d'autres perturbations mineures ont été signalées dans certaines régions selon SWPC.



Le plus notable a été l'apparition d'aurores boréales spectaculaires dans des endroits du monde habituellement hors de leur portée, comme en France.



Malgré sa puissance, cette tempête n'a pas eu les effets dévastateurs que certains experts redoutaient. Les infrastructures modernes sont mieux équipées pour résister aux tempêtes solaires que par le passé.



Néanmoins, ces événements nous rappellent la puissance du soleil et la nécessité de se préparer à de futurs événements plus importants.