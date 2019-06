Visite au Secrétariat Permanent du G5 SAHEL de l’Ambassadeur de la République d'Autriche accrédité en Mauritanie

SEM Klaus Kögeler Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche en Mauritanie (avec résidence à RABAT) a effectué une visite de courtoisie au Secrétariat Permanent du G5 SAHEL à Nouakchott.

Il a été reçu par M. Mikailou Sidibé (Expert Infrastructures), qui assure l'intérim du Secrétaire Permanent actuellement en déplacement. La rencontre, qui a porté sur des échanges autour de la situation sécuritaire et de développement au sein du G5 Sahel et des perspectives de collaboration entre la République d’Autriche et le G5 SAHEL, s'est tenue en présence du Directeur de Cabinet du Secrétaire Permanent, M. Gilbert Zongo.