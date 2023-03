Xi Jinping réélu président de la Chine pour la 3e fois consécutive

Les députés de l'Assemblée populaire nationale de Chine ont voté à l'unanimité pour la réélection de Xi Jinping à la présidence de la République populaire de Chine.



Xi Jinping, âgé de 70 ans, dirige également le Parti communiste chinois et le Conseil militaire central du pays. Il est considéré comme l'un des dirigeants les plus puissants de la Chine moderne.



Sa première élection en tant que président de la République populaire de Chine remonte à 2013, et il a été réélu en 2018. Sa troisième élection consécutive le maintiendra à la tête du pays pour les cinq prochaines années.



Xi Jinping a lancé une campagne anti-corruption sévère, qui a touché des milliers de fonctionnaires de haut niveau.



Sous sa direction, la Chine a connu une croissance économique rapide, mais a également été confrontée à des tensions croissantes avec les États-Unis et d'autres pays occidentaux en matière de commerce, de droits de l'homme et de sécurité nationale.