Zakaria Idriss Déby élu membre du comité consultatif de haut niveau de l’IRENA

L'Ambassadeur du Tchad à Abou Dhabi, Zakaria Idriss Déby a été élu ce samedi 12 janvier en tant que membre du comité consultatif de haut niveau de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable (IRENA), au cours d'une assemblée générale.



Sur 153 pays candidats, 53 candidatures ont été retenues. Cinq candidats parmi ces 53 pays ont été élus. Zakaria Idriss Déby est le plus jeune élu. Il représente le Tchad et l'Afrique centrale.



L'IRENA est une organisation intergouvernementale fondée en 2009, dont la mission est la promotion des énergies renouvelables à l'échelle mondiale. Son siège se situe à Abou Dhabi.



Démis de ses fonctions ce vendredi 11 janvier, le ministre du Pétrole et de l'Energie sortant, Boukar Michel est également présent à Abou Dhabi, à l'assemblée générale de l'IRENA.