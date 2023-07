Zimbabwe : le président a signé la loi pénale sur le patriotisme

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a signé vendredi la loi sur le patriotisme qui prévoit une responsabilité pénale pour l'atteinte portée à la souveraineté et aux intérêts nationaux du pays, a fait savoir le site New Zimbabwe.



Désormais, tout citoyen zimbabwéen risque d’être pénalement poursuivi et d’être mis en prison pour la diffusion de fausses informations qui créent une image négative du pays ou de l’activité du gouvernement. Les pourparlers et les contacts avec les représentants des pays hostiles portant sur les sanctions ou les restrictions commerciales seront passibles de 10 ans de prison.



L’opposition a déclaré que la loi sur le patriotisme représentait un acte de violation des droits des citoyens, de la liberté d’expression et de rassemblement sans précédent dans l’histoire du pays.