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المجلس الوطني الانتقالي/دراسة واعتماد ثلاث مشاريع قوانين


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Novembre 2022



المجلس الوطني الانتقالي/دراسة واعتماد ثلاث مشاريع قوانين

في نهاية المناقشات العامة للجلسة العامة رقم 6، اعتمد المجلس الوطني الانتقالي بعد الدراسة هذا اليوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022م المشاريع التالية:
• مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المؤسسة المالية الأفريقية؛

• مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقية القرض بشأن التمويل الذي اقتنعته تشاد من الحصص في سهم الوكالة من أجل تأمين التجارة الأفريقية؛

• مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقية التعويض المتعلقة بمشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بجرماية والتي تبلغ كفاءتها 32 ميغاواط.

وفقاً لنتائج التصويت التالية:

- الموافقة على المشاريع: 125؛
- ضد المشاريع: 4؛
- الامتناع عن التصويت: 6.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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