المجلس الوطني الانتقالي/دراسة واعتماد ثلاث مشاريع قوانين



في نهاية المناقشات العامة للجلسة العامة رقم 6، اعتمد المجلس الوطني الانتقالي بعد الدراسة هذا اليوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022م المشاريع التالية:

• مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المؤسسة المالية الأفريقية؛



• مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقية القرض بشأن التمويل الذي اقتنعته تشاد من الحصص في سهم الوكالة من أجل تأمين التجارة الأفريقية؛



• مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقية التعويض المتعلقة بمشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بجرماية والتي تبلغ كفاءتها 32 ميغاواط.



وفقاً لنتائج التصويت التالية:



- الموافقة على المشاريع: 125؛

- ضد المشاريع: 4؛

- الامتناع عن التصويت: 6.