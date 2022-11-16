المجلس الوطني الانتقالي/دراسة واعتماد ثلاث مشاريع قوانين

في نهاية المناقشات العامة للجلسة العامة رقم 6، اعتمد المجلس الوطني الانتقالي بعد الدراسة هذا اليوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022م المشاريع التالية:
• مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المؤسسة المالية الأفريقية؛
• مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقية القرض بشأن التمويل الذي اقتنعته تشاد من الحصص في سهم الوكالة من أجل تأمين التجارة الأفريقية؛
• مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقية التعويض المتعلقة بمشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بجرماية والتي تبلغ كفاءتها 32 ميغاواط.
وفقاً لنتائج التصويت التالية:
- الموافقة على المشاريع: 125؛
- ضد المشاريع: 4؛
- الامتناع عن التصويت: 6.