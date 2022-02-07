رئيس المجلس العسكري يهنأ المنتخب السنغالي على فوزه بكأس الأمم الأفريقية



غرد رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي ، الأحد ، على فوز السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية ودعا المنتخب الوطني ساو في تشاد إلى اقتداء بالمنتخب السنغالي.



وقال محمد إدريس ديبي "تهانينا لفريق كرة القدم السنغالي الموهوب ، أبطال إفريقيا الذين كافحوا حتى النهاية ليستحقوا الكأس مثال يحتذى به لكرة القدم في ساو المنتخب الوطني ".



وتوج منتخب السنغال بطلا لأفريقيا لكرة القدم لأول مرة بعد ركلات الترجيح مواجها مصر (4-2).



جرب الفريقان كل شيء حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي ، قبل أن يتم تعادلاهما بركلات الترجيح في ملعب أوليمبي في ياوندي بالكاميرون.