نجامينا: الشرطة تعتقل القاتل المفترض لتاجر، وترد العائلة



في يوم الاثنين الماضي، حوالي الساعة 3 صباحًا، تعرض رجل يدعى دونغوس أديف أبو، وهو تاجر يعيش في حي هارانغوادجي (حي في ضواحي نجامينا)، للقتل في حي ديغيل دينجيسو في الحي الثامن من مدينة نجامينا. كانت الضحية في الـ43 من عمره، وكان لديه زوجتان و7 أطفال.



عندما تم إبلاغ الشرطة في الكوميسارية العامة للأمن العام رقم 14 (CSP 14) والكوميسارية المركزية رقم 2 في الحي الثامن، قامت بإجراء تحقيقات وتمكنت في النهاية من القبض على القاتل المفترض. تم تعقب الجاني من خلال رقم هاتفه الذي استخدمه. تم اعتقاله وهو حاليا بين يدي الشرطة قبل تقديمه للعدالة.



قدم رئيس المجتمع، جبرين دونغوس، نيابة عن عائلة الضحية دونغوس أديف أبو، شكره للمدير العام للشرطة علي آدم تولي وعناصر الشرطة في CSP 14 والكوميسارية المركزية رقم 2 لجهودهم في القبض على القاتل.



وشكر رئيس المجتمع أيضًا رئيس الجمهورية، الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، الذي وفر للسكان شرطة تراقب الأمان على مدار الساعة لضمان سلامتهم. وشجّع رئيس الدولة والشرطة بشكل عام على ملاحقة جميع المجرمين الذين يهددون سكينة السكان.