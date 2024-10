​N'Djamena - Divagation des animaux dans la ville et sur les voies : un risque d'accidents

Les animaux errants sur les routes perturbent la circulation et provoquent des accidents. Ce phénomène est récurrent dans la ville de N'Djamena. Le 7e arrondissement en est un exemple flagrant, où, du matin au soir, chèvres et moutons déambulent sans aucune surveillance dans les quartiers.



La divagation des animaux, notamment des chèvres, moutons et chiens, est fréquemment observée sur les voies, gênant ainsi les usagers. À N'Djamena, ces animaux errent dans les quartiers et sur les routes à la recherche de nourriture. De maison en maison, ces bêtes deviennent une source de nuisance.



Il est crucial que les autorités prennent des mesures pour réglementer l'élevage en milieu urbain. La décision prise par le maire de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, en décembre 2019, interdisant l'élevage et la divagation des animaux dans la ville, semble être tombée dans l'oubli. Toute personne souhaitant pratiquer l'élevage en ville doit étudier attentivement les implications pour éviter de perturber l'environnement.