​N'Djamena II remporte le tournoi de football féminin

La finale du tournoi de football féminin, intitulé "Challenge pour la refondation du football féminin à l'ère de la 5ème république", s'est déroulée cet après-midi au stade de Paris-Congo. La rencontre a opposé les deux clubs de la capitale, N'Djamena I et N'Djamena II, cette dernière l'emportant avec un score de 2 à 1.



L'équipe de Logone Oriental a pris la 3ème place du tournoi et compte dans ses rangs la meilleure buteuse du championnat avec 9 buts.



Les récompenses attribuées aux équipes sont les suivantes : l'équipe championne, N'Djamena II, a reçu 10 millions, la vice-championne, N'Djamena I, a encaissé 7 millions, et l'équipe classée troisième, Logone Oriental, a bénéficié de 5 millions.