​Parentalité positive au Tchad : un appel à la responsabilité lancé par le ministère de la Femme

Dans son allocution, la ministre Amina Priscille Longoh a expliqué que la parentalité positive est un concept familial qui encourage les deux parents – père comme mère – à adopter une attitude responsable dans l’éducation de leurs enfants.



Elle a exprimé son inquiétude face à la dégradation des mœurs observée dans la société, soulignant que cela interpelle directement les autorités. « Le goût du gain facile pousse les jeunes filles et garçons à poser des actes regrettables, dont les conséquences pourraient se faire sentir dans cinq ou dix ans », a-t-elle averti.



La ministre a également insisté sur le fait que de nombreuses adolescentes semblent chercher la réussite immédiate, séduites par l’illusion d’un succès facile. Elle a rappelé que si la jeunesse est passagère et la beauté éphémère, le bon comportement et l’attitude digne d’une fille ou d’une femme respectable sont des valeurs durables, qui honorent la famille et renforcent le tissu social.



S’adressant au public et aux auditeurs suivant l’événement via les médias, elle a lancé un appel : « Que la parentalité positive devienne un engagement quotidien. Investissons dans nos enfants pour qu’ils deviennent des citoyens exemplaires, capables de bâtir une société digne et éloignée de la dépravation. »



Enfin, elle a exhorté les parents à faire preuve de discernement : « Ne soyez pas uniquement fiers lorsque vos enfants ramènent des cadeaux ou de l’argent à la maison. La précarité sociale est une réalité, certes, mais cela ne doit pas nous faire oublier l’importance de l’honneur et de la dignité – des valeurs trop souvent négligées aujourd’hui. »