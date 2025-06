Tchad : Le Ministre de l'Eau et de l'Énergie fait le point sur l'approvisionnement à Abéché et promet des sanctions

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du Secrétaire Général de la province Abakar Hissein Diguimi, du Maire de la ville d’Abéché Dr Abdelmamoud Adam Yaya, des responsables des entreprises en charge des ouvrages hydrauliques et de l’ensemble de la délégation ministérielle, a été l’occasion pour le Ministre de faire un point détaillé sur ses activités de terrain.







Le Ministre est revenu sur les différentes étapes de sa tournée dans la ville d’Abéché et les localités environnantes, incluant la réception provisoire de deux châteaux d’eau, la visite du site de Bithea, de Dabanair 1 et 2, d'AFP SAN à Moura, du Château de 500m³, de la base et du chantier de raccordement de BATIMAT.







Amélioration de l'eau, défis énergétiques et fermeté ministérielle



Globalement, une nette amélioration de l'approvisionnement en eau potable a été constatée dans la ville, avec une production journalière autour de 16 500m³.







Le Ministre a réaffirmé que des sanctions seront prises contre toutes les entreprises qui "font du surplace", sapant ainsi les efforts et la politique des plus hautes autorités, à commencer par le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, dont il a rappelé les engagements. Il a insisté sur la sacralité de l'eau : « Nous sommes des croyants. Musulmans ou chrétiens. L’eau est sacrée et il ne doit pas y avoir de business ni de désordre. »







Abordant la question de l'énergie, le Ministre a reconnu que la situation est préoccupante dans la ville. Il a déploré l’inefficacité de l'entreprise "INNOVENT", qui devrait produire 5MW mais n’a rien fourni depuis le 1er juin courant. Pour tenir la promesse de 10 MW faite par le Chef de l’État, le Ministre a donné des instructions à ses services compétents pour engager d'autres entreprises afin de relever ce défi crucial.