​Tchad : 11.000 soldats actuellement en formation dans les centres militaires d’instruction

Le ministre délégué à la Présidence en charge de la défense nationale, le général Daoud Yaya Brahim, a affirmé le 24 septembre à l’hémicycle qu’il n’y a pas de recrutement sélectif dans l’armée contrairement à ce que certains pensent. « J’ai 11.000 soldats en formation maintenant dans les centres d’instruction. Quelle est la tribu, le clan, la fraction tchadienne qui n’existe pas ? Je vous rassure », a déclaré le ministre.



Avec une armée d’environ 35.000 hommes, le Tchad vise les 60.000 soldats pour s’adapter au contexte sécuritaire.



« J’ai 3000 gendarmes que je dois recruter. La liste est là. Ils sont passés au test médical. Ils sont tous des tchadiens. Quel est le tchadien qui va me dire qu’il n’a pas son ethnie à l’intérieur ? Il est vrai, ce pays, a traversé des choses terribles mais la gestion de 92 n’est pas celle d’aujourd’hui. Chaque année rectifie ses erreurs », a indiqué le général Daoud Yaya Brahim.



Les députés ont adopté la Loi de ratification de l'Ordonnance n°2 du 31 août 2021 portant statut général militaires des forces de défense et de sécurité. Le texte a été voté à 124 voix pour, zéro contre et une abstention.