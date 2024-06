​Tchad : L'UNDPC soutient le président Mahamat Idriss Déby lors d'un gigantesque rassemblement

"Les défis qui nous attendent sont nombreux et complexes. Nous sommes confrontés à des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sécuritaires qui exigent des réponses audacieuses et innovantes. Nous avons foi en notre nouveau Président pour relever ces défis avec courage et clairvoyance, guidé par les principes de justice, de solidarité et de progrès. Ensemble, dans un esprit de dialogue constructif et de collaboration, nous pouvons bâtir une société plus équitable, prospère et harmonieuse," a déclaré Abdoulaye Idriss Abakar.



Il a conclu en soulignant l'importance de l'engagement de tous dans la réalisation des objectifs fixés. "Nous avons tous un rôle à jouer dans la réalisation des objectifs fixés. Ensemble, dans un esprit de dialogue constructif et de collaboration, nous pouvons bâtir une société plus équitable, prospère et harmonieuse."



Il est important de rappeler que l'UNDPC fait partie de la coalition de plus de 220 partis politiques qui ont soutenu la candidature de Mahamat Idriss Déby sous la bannière de la coalition pour un Tchad uni. Le parti a sillonné toute l’étendue du territoire national lors de la campagne pour sensibiliser ses militants dans les 23 provinces du Tchad à voter pour Mahamat Idriss Déby pour une victoire dès le 1er tour. C’est chose faite.