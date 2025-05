Tchad - Arrestation de Succès Masra : Le parti politique RDP/R annonce sa décision de quitter la coalition au pouvoir

Dans un communiqué publié ce samedi 24 mai 2025, le parti souligné que cette décision est une réponse lucide face à un système qui a trahi les espoirs du peuple. Le RDP/R souligne aussi que le régime actuel ne se distingue pas de celui qu'ils ont combattu, caractérisé par la violence politique, l'impunité et la corruption.



Selon ce parti, l'arrestation de Succès Masra est perçue comme un signe alarmant de dérive autoritaire. Le RDP/R refuse d'être complice d'un régime qui a trahi ses engagements.



En rejoignant l'opposition, le parti s'engage à construire une alternative politique fondée sur l'éthique, la transparence et la justice sociale.



Déclaration politique du RDP/R



« Le Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès Rénové (RDP/R), parti politique légalement constitué, enraciné dans l’histoire politique du Tchad depuis 20 ans et fidèle à sa ligne républicaine, informe l’opinion nationale et internationale de sa décision ferme et irréversible, rejoindre le camp de l’opposition démocratique.

Ce choix n’est ni une colère passagère, ni une manœuvre politique. C’est une réponse lucide et courageuse face à un système qui a trahi toutes les espérances.

Nous avons cru avec honnêteté, peut-être avec naïveté que le pouvoir issu de la coalition pour un Tchad uni allait initier une nouvelle ère, rompre avec les pratiques d’un passé que nous avons toujours combattu. On nous avait promis la rupture, la justice, l’État de droit.

Mais aujourd’hui, les faits sont là. Implacables. Accablants.

Rien ne distingue ce régime de celui que nous avons combattu hier.

La même violence politique. La même impunité. Les mêmes réseaux d’intérêts et de prédation.

L’arrestation du président du parti Les Transformateurs, chef de file d’une jeunesse assoiffée de changement, constitue un signal alarmant de la dérive autoritaire du pouvoir.

Des hommes politiques réduits au silence, persécutés pour leurs opinions.

Des journalistes emprisonnés, harcelés, intimidés, pendant que la presse libre agonise.

La liberté d’expression étouffée, le débat public confisqué.

Des scrutins biaisés, vides de transparence, transformés en rituels de légitimation pour un pouvoir sans légitimité populaire.

Une Constitution foulée aux pieds, violée sans honte par celui-là même qui devait en être le garant.

Un chômage qui gangrène la jeunesse, sans perspectives ni débouchés.

Une corruption érigée en système, les deniers publics détournés, les biens de l’État bradés sous couvert de privatisation.

Des expropriations sauvages, l’appareil d’État transformé en entreprise de prédation familiale.

Aujourd’hui, le masque est tombé. Le pays est mené sans vision, sans projet, sans respect pour ses citoyens. Ce pouvoir n’unit pas, il divise. Il ne gouverne pas, il contrôle. Il ne réforme pas, il reproduit. Il ne construit pas, il détruit.

Face à cette impasse historique, le RDP/R prend ses responsabilités devant le peuple et devant l’Histoire.

Nous refusons de rester complices d’un régime qui a trahi ses engagements et tourné le dos à la promesse républicaine. En rejoignant l’opposition démocratique, nous affirmons notre volonté de bâtir une véritable alternative politique, celle fondée sur l’éthique, la transparence, la justice sociale et la souveraineté populaire.

Le moment est venu de choisir entre la peur et la liberté, entre la résignation et la résistance.

Le RDP/R a choisi, nous résistons, aux côtés du peuple, pacifiquement mais résolument.

Vive la République. Vive le Tchad debout et libre. »