Mahamat Nour Issakha Tahir appelle à un sursaut national pour un Tchad uni et responsable

Aux citoyens, pour qu’ils adoptent des comportements responsables et respectueux des lois ;

Aux responsables politiques, pour qu’ils privilégient l’intérêt général et agissent avec intégrité et transparence ;

Aux forces de défense et de sécurité, pour qu’elles protègent la population avec professionnalisme et dans le respect des droits humains ;

Aux leaders religieux et traditionnels, pour qu’ils continuent d’être des guides et des modèles de droiture et de sagesse.

Lors de cette conférence, le président national, Mahamat Nour Issakha Tahir, a rappelé que certaines pratiques compromettent l’avenir de notre nation. Il a dénoncé la trahison, le mensonge, la corruption et l’irresponsabilité qui gangrènent notre société.Il a souligné que le respect des engagements — qu’ils soient politiques, militaires, administratifs ou traditionnels — est un principe sacré. L’État, garant de l’unité et de la cohésion nationale, ne peut fonctionner efficacement sans la confiance et l’adhésion du peuple. Il est donc impératif que chaque citoyen prenne conscience de son rôle dans la consolidation de la paix et du vivre-ensemble.Les fléaux qui minent notre société — corruption, injustice sociale, perte des valeurs fondamentales — doivent être combattus avec fermeté. Le vol, le viol, le meurtre et autres actes de délinquance ne sont pas seulement des infractions aux lois de l’État ; ils constituent également de graves offenses aux principes divins qui régissent notre existence.La paix et le développement sont des responsabilités collectives. Le développement ne peut devenir réalité que si nous nous engageons, individuellement et collectivement, à adopter une conduite exemplaire. La prospérité économique et la stabilité sociale ne sont possibles que dans un environnement fondé sur la confiance mutuelle et le respect des règles.Le président a lancé un appel à tous les acteurs de la société tchadienne :« Notre avenir dépend de notre capacité à dépasser nos divisions, à travailler ensemble et à placer l’intérêt national au-dessus des considérations personnelles ou partisanes. » a-t-il affirmé.