Tchad : L’ancien ministre Dago Yacouba honoré pour son engagement à Haraz Al-Biar

La cérémonie, qui a rassemblé les autorités locales et de nombreux sympathisants du parti, a été marquée par des témoignages de reconnaissance.



Sakina Adam Nimir, présidente du bureau départemental du MPS, a salué l'action de Dago Yacouba en faveur de l'autonomisation des femmes et de la jeunesse : « Son soutien fait de lui une véritable force motrice pour notre province. »



Visiblement ému, Dago Yacouba a promis de continuer à œuvrer pour le bien-être communautaire, tout en lançant un appel fort pour : « Un Tchad uni, solidaire et prospère. »



La cérémonie s’est clôturée par la remise d’une attestation de reconnaissance, symbolisant la gratitude des femmes pour son engagement et son leadership.