Tchad : Au Guéra, Hassane Saline et Banata Tchalé élus sénateurs

La province du Guéra a vécu un événement politique majeur avec la tenue de ses premières élections sénatoriales. Le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a présenté deux candidats, Hassane Saline et Banata Tchalé, qui se retrouvent sans adversaires pour défendre les intérêts de la province au niveau national.



La cérémonie de lancement du scrutin a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, Abdoulaye Brahim Siam, entouré de ses proches collaborateurs. Dans son discours, il a exhorté les électeurs à voter dans le calme et la sérénité.



Au total, 105 électeurs, issus des cinq départements du Guéra, ont été convoqués pour élire les sénateurs de la province. Cette élection, une première dans la région, reflète l’évolution des institutions démocratiques locales.



En l’absence de toute opposition, Hassane Saline et Banata Tchalé représenteront officiellement la province du Guéra au sein de l’institution sénatoriale nationale.