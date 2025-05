​Tchad : Le Ministère de la Femme condamne avec fermeté un meurtre odieux à Walia

C’est avec une profonde tristesse et une vive indignation que le Ministère de la Femme et de la Petite Enfance a appris la mort tragique d’une jeune dame, dont le corps sans vie a été retrouvé ce matin dans le quartier de Walia.



Le Ministère condamne avec la plus grande fermeté cet acte inhumain et révoltant, qui a brisé les rêves et anéanti l’avenir d’une jeune femme. Il s’agit là d’une atteinte grave à la dignité humaine et à la sécurité des femmes.



Face à cette tragédie, le Ministère appelle les autorités compétentes à diligenter une enquête rigoureuse, afin que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame et que les auteurs soient identifiés, arrêtés et traduits en justice. De tels actes ne doivent en aucun cas rester impunis.



En cette douloureuse circonstance, le Ministère présente ses sincères condoléances à la famille de la victime ainsi qu’à ses proches, et les assure de son entière solidarité.