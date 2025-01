​Tchad : Les commerçants d’or d'Abéché en grève après un braquage spectaculaire

Un braquage minutieusement exécuté



Les faits se sont déroulés alors qu’un commerçant détaillant quittait un parc situé à un kilomètre de la sortie d’Abéché. En s’arrêtant devant une boutique pour acheter de l’eau, un véhicule de marque V6 est apparu, transportant six individus lourdement armés. Ces derniers ont enlevé le commerçant avec son sac contenant l’or, l’ont attaché, et l’ont emmené dans un véhicule Prado en direction de Guéréda.



À un point précis, les malfaiteurs ont changé de tenue pour des habits ordinaires, avant d’abandonner leur otage et de se rendre à Tiné Djagaraba. Malgré l’intervention rapide de la police d’Abéché et de la famille de l’otage, leurs premières tentatives pour retrouver les ravisseurs sont restées vaines.



Une intervention coordonnée



Face à la gravité de la situation, un appel a été lancé, promettant une récompense de 200 millions de FCFA pour toute information permettant de retrouver les ravisseurs. Une source anonyme a permis de localiser les assaillants à Tiné.



Trois membres de la famille de la victime, accompagnés de gendarmes, ont traqué les ravisseurs jusqu’à un point situé à 15 kilomètres de Tiné. Après une confrontation au cours de laquelle un malfaiteur a tenté de résister, les gendarmes ont réussi à arrêter trois assaillants. Ils ont également récupéré le véhicule Prado utilisé pour l’attaque, trois fusils Kalachnikov, deux pistolets et une partie de l’or dérobé, soit 1,6 kilo.



Un réseau bien organisé



Les autorités administratives de la province du Wadi-Fira ont confirmé qu’il s’agissait d’un réseau criminel bien organisé, ajoutant que les enquêtes sont en cours pour démanteler ce groupe.



Une grève pour dénoncer les manquements sécuritaires



Les commerçants d’or d’Abéché dénoncent ce qu’ils perçoivent comme une défaillance des forces de sécurité dans la protection de leurs activités. La grève de trois jours vise à alerter les autorités sur la nécessité d’intensifier les mesures de sécurité pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent.



Un impact collectif



Les biens volés appartiennent à une quarantaine de commerçants, ce qui souligne l’ampleur de l’impact de ce braquage sur la communauté économique locale. Les commerçants appellent à une réaction ferme des autorités pour restaurer la confiance et assurer la sécurité de leurs biens.