​Tchad : la Croix-Rouge appelle à une mobilisation pour le don de sang

Cette rencontre visait à sensibiliser le public à l’importance vitale du don de sang, à valoriser le rôle des volontaires dans cette chaîne de solidarité, et à mieux comprendre la place des professionnels de santé dans le processus de transfusion. Il s’agissait également d’échanger sur les bonnes pratiques, d’identifier les défis existants et de formuler des recommandations pour renforcer la collaboration entre tous les acteurs concernés, a expliqué Mamar Zakaria Ouda, directeur de la santé communautaire de la Croix-Rouge.



Ousmane Mahamat, responsable du Centre national de transfusion sanguine, a rappelé que le sang et ses composants jouent un rôle essentiel dans les systèmes de santé. Des millions de vies sont sauvées chaque année grâce aux dons. Au Tchad, les femmes enceintes, en particulier lors de l’accouchement, figurent parmi les principales bénéficiaires de ces transfusions. Il a souligné que le don de sang est un devoir national qui doit s’inscrire dans une démarche volontaire et strictement encadrée par le personnel médical.



De son côté, Dr Yacoub Foudja, responsable de la santé à la Croix-Rouge du Tchad, a insisté sur le caractère volontaire, bénévole, non rémunéré et profondément humanitaire du don de sang. Il a lancé un appel à toutes les personnes en bonne santé, âgées de 18 ans et plus, à donner leur sang trois à quatre fois par an, afin de contribuer à sauver des vies.