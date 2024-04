​Tchad : lancement du bureau de soutien "Vision Victoire" pour la campagne présidentielle

La cérémonie d'installation a eu lieu le 11 avril au Palais des Arts et de la Culture de N'Djamena, orchestrée par Mme Awatif Ali Fadel, Secrétaire Générale 2ème adjointe du MPS.



L'événement a rassemblé des figures clés telles que le coordonnateur national, M. Hamid Bichara Digui, le président d'honneur, Dr Ali Abderaman Haggar, et le secrétaire national chargé des bureaux de soutien, Dr Mahamat Guendé, ainsi que de nombreuses personnalités et invités de marque.



Le bureau "Vision Victoire" s'engage fermement à soutenir Mahamat Idriss Deby Itno, avec l'ambition de concrétiser sa vision de victoire. "Ensemble, faisons de la vision de la victoire une réalité", a souligné M. Digui lors de son discours.