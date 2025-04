172 migrants tchadiens en provenance de Libye ont regagné N'Djamena

172 migrants tchadiens en provenance de Tripoli, en Libye, ont regagné N'Djamena dans l'après-midi de ce mardi 8 avril 2025, informe le ministère Tchadien des Affaires étrangères. Ce retour volontaire est le fruit d'une collaboration entre les gouvernements tchadien et libyen, soutenue par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).



À leur arrivée à l'aéroport international Hassan Djamous, ils ont été accueillis par Monsieur Mbodou Seïd, directeur général de l'Administration, des Affaires juridiques et des Tchadiens de l'étranger au ministère des Affaires étrangères. À ses côtés se trouvait le chef de mission de l'OIM au Tchad, Monsieur Pascal Reyntjens.



De 2023 à aujourd'hui, plus de 4 000 Tchadiens sont retournés au pays grâce à ce dispositif, informe le directeur général Mbodou Seïd.