Tchad : Am-Timan accueille un atelier sur la sauvegarde environnementale dans le cadre du PATN

Un atelier consacré à l’information, à la sensibilisation et à la vulgarisation des outils de sauvegarde environnementale et sociale, s’est ouvert le 30 juin 2025 à Am-Timan. L’événement est organisé dans le cadre du Projet d’Appui à la Transformation Numérique du Tchad (PATN), et a été lancé officiellement par Maab Mara, secrétaire général de la province du Salamat.



Tenu au Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC) d’Am-Timan, l’atelier regroupe, pour l’occasion, les membres du Comité provincial d’action (CPA), du Comité départemental d’action (CDA) et du Comité local d’action (CLA), réunis pour mieux s’approprier les enjeux liés à la transition numérique.



L'objectif vise à favoriser un accès à une connectivité à large bande résiliente, et à favoriser l'accès aux services numériques gouvernementaux dans toute l'étendue du territoire national.



Intervenant au cours de la cérémonie, le chef de mission, Seïbou Siri, spécialiste en développement social, a rappelé que le PATN, lancé officiellement le 6 décembre 2024 par le Premier ministre, bénéficie d’un financement de la Banque mondiale. Il a mis l’accent sur le rôle stratégique du numérique, désormais perçu comme un véritable moteur de croissance pour le Tchad.



Prenant la parole pour lancer les travaux, le secrétaire général Maab Mara a affirmé que le gouvernement tchadien s’inscrit dans une dynamique de modernisation irréversible de ses services. Il a souligné que la réussite du PATN repose sur un engagement collectif fort, à tous les niveaux.



En ciblant un large éventail d’acteurs et d’institutions, le PATN ambitionne d’amplifier les effets de la transformation numérique sur l’ensemble du territoire national.