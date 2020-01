ACTUALITES 2019 l’année du développement local en Algérie

Si 2018 (http://bit.ly/2N1TaJH) a été marquée par l’accession du XV algérien à la Gold Cup, l’année 2019 a été celle de la vulgarisation, de la massification du rugby dans les 4 coins du pays, de la formations des éducateurs, entraineurs et arbitres. La fédération algérienne a établi son plan d’actions pour 2019 qui a été réalisé, sa feuille de route a été respectée. Dès le début de l’année 2019, au mois de janvier : la FAR avec la collaboration de la ligue de Blida (Blida se trouve à 45 km au sud d’Alger), a organisé avec succès le 1er tournoi national au stade Mustafa Tchaker de Blida, remporté par le stade Oranais et d’ailleurs Mr Steph Nel, représentant de World rugby en visite en Algérie, a assisté à la compétition, et a, par la suite, animé une conférence de presse, conjointement avec Mr Mustafa Jelti, représentant de rugby Afrique et du président de la fédération algérienne de rugby Mr Sofian Abdelkader Ben Hassen. En février 2019, la FAR a organisé le second tournoi national à M’sila, (ville située à 230 km à l’est de la capitale), un stage de présélections pour l’equipe nationale des U20 à Alger regroupant 30 joueurs issus de 12 wilayas (12 départements). Lors du mois de février, la FAR a tenu son assemblée générale ordinaire où le bilan (moral et financier) a été adopté à l’unanimité. Le mois mars 2019 a été riche sur le plan de la formation en direction de l’encadrement et de l’arbitrage : avec le Level 1 World Rugby et Rugby Ready et Level 1 arbitrage qui se sont déroulés à Alger. Il y a eu également au mois de mars, l’organisation à Oran (Oran se trouve à 400 km à l’ouest d’Alger) le 3ème tournoi national à Oran, qui a été suivi par le tournoi national à Alger au mois d’avril. Du 31 mars au 04 avril Bernard Laporte, président de la fédération française de rugby était en visite à Alger pour la signature d’un protocole d’accord aboutissant au Profas c+ collaboration entre la FFR et la FAR. Le Beach rugby n’était pas en reste des activités de la FAR qui donne beaucoup d’importance à cette discipline. Ainsi l’instance fédérale algérienne, à la donné son accord à « Société Générale » pour organiser des tournois de Beach rugby, (entièrement pris en charge pas l’entreprise en question), la FAR a salué l’engagement de « Société Génale » dans le développement du rugby en Algérie. Le mois de mai 2019 a été historique pour le rugby algérien ; le 23 mai 2019, l’Algérie est devenue la 124ème nation à intégrer World Rugby, une reconnaissance du travail accompli par la fédération algérienne, des moyens et potentiel existant pour l’émergence et le développement du rugby en Algérie. C’est également au mois de mai 2019 que la FAR a fait un grand pas vers la massification de la discipline en signant une convention avec la fédération algérienne des sports scolaires, objectif investir les écoles pour toucher le plus grand nombre d’enfants. La FAR a poursuivi son plan d’action envers les sélections de jeunes catégories, en effectuant au mois de Juin 2019 un stage pour l’équipe nationale des moins de 20 ans, ponctué par un match test en Suisse face au Servette de Genève qui s’est soldé par la victoire de l’Algérie sur le score de 23 à 17. Du 2 au 5 mai 2019 , il y’a eu la venue de Mr Jelti Mostafa et Adama Bakhoum de Rugby Afrique pour visiter le siège de la fédération et visualisation du championnat national finale de toutes catégories au stade Mustafa Tchaker à Blida. Par ailleurs, durant la saison estivale, allant de juin à fin juillet , une série de tournois de Beach rugby a été réalisée sur les différentes plages sur le littoral algérien dont la longueur dépasse les 1000 km (5 villes ont accueilli l’événement « Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Béjaia, Alger »). Pas moins de 8000 enfants se sont essayés au Beach rugby à l’occasion des 5 tournois. A noter que Get Into Rugby a eu beaucoup de succès chez les amateurs, curieux de mieux connaitre la discipline. Par ailleurs profitant des vacances scolaires, la FAR a regroupé l’équipe nationale féminine à Alger pour faire une revue de l’effectif. A la rentrée sociale, au mois de septembre 2019, la FAR, dans sa stratégie de communication, a créé sa chaîne télévision « DZ Rugby TV » sur la toile. Les activités se sont poursuivies, durant tout le mois, avec la Formation internationale des Arbitres à Sidi Belabbess ainsi que le tournoi de Beach rugby entreprise à Alger. Le mois d’octobre a été salutaire pour tous les clubs affiliés à la FAR, qui ont réceptionné du matériel pédagogique et d’entrainement. La FAR a clos la série de compétitions nationales par le tournoi d’Oran remporté par le stade Oranais. Le 9 octobre 2019 le Ministère de la jeunesse et des sports a validé le staff technique national composé de : Mr Nasser Benamor, Mr Boris Bouhraoua, Mr Mané Ousmane et Mohamed Adjeriou.

Un mois plus tard c’était autour des catégories jeunes de disputer des tournois régionaux dans 3 wilayas (3 départements) : Alger, Sidi Bel Abbes, Msila. La domination pour le moment, a été partagée entre le Stade Oranais, Bordj Kifane, Arezew, Blida et Bejaia, les compétitions se poursuivront en 2020. Sur le plan international, une excellente expérience a été vécue au mois de novembre 2019, par les joueurs locaux, issus des clubs évoluant en Algérie, c’était leur participation au tournoi de Amman en Jordanie (rugby à 7) où les ont pris la 4ème place au classement général (tournoi remporté par la Jordanie). Autre activité en direction de l’élite, un stage élite senior qui s’est déroulé à Saint Maximin Sainte Beaune en France du 22 au 24 novembre sous la houlette de Boumedienne Allam, Olivier Missoup et Yoann Pinot. Et concernant les activités durant le mois de novembre, il y‘a eu le Stage de l’équipe nationale de rugby à 15 à Marseille en France. Au mois de décembre, une excellente nouvelle pour la discipline qui fera le plus grand bien aux différentes sélections algérienne, est venue du ministère de la Jeunesse et des Sports qui a signé un protocole d'accord avec la fédération de rugby qui fait bénéficier la FAR d'une parcelle de terrain extérieur du centre de regroupement des équipes nationales à Souidania à Alger, pour l'aménagement d'un terrain de rugby. Et enfin, la fédération termine l’année 2019 avec un événement des plus encourageants pour le rugby féminin qui est le stage de la sélection algérienne féminine achevé le 22 décembre 2019 à Avignon, en France. Distribué par APO Group pour Fédération Algérienne de Rugby. Contact du Presse :

