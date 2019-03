5 ans après sa disparition, le journaliste tchadien Noubadoum Sotinan introuvable

Le journaliste-producteur de la radio nationale, Noubadoum Sotinan Didier, est toujours introuvable, 5 ans après sa mystérieuse disparition alors qu'il se rendait avec ses collègues au Congo dans le cadre d'une mission de travail. Il n'a plus donné de ses nouvelles à la suite d'une escale à Douala, au Cameroun, le 4 mars 2019.



A l'occasion du 5ème anniversaire de sa disparition, l'Union des journalistes tchadiens (UJT) se dit, dans un communiqué de presse, "indignée de l'immobilisme du Gouvernement tchadien, caractérisé par un long silence malgré les multiples démarches et appels à la manifestation de la vérité."



L'UJT exige du ministère de la Communication et du ministère des Affaires étrangères la "publication des résultats de l'enquête menée au lendemain de sa disparition par l'Etat camerounais."



L'Union des Journalistes exprime son "soutien indéfectible" aux proches de Noubadoum Sotinan Didier.