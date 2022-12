INTERNATIONAL 67 journalistes tués jusqu'à présent en 2022 : la FIJ exige une action immédiate

Par Info Alwihda - 12 Décembre 2022



La Fédération internationale des journalistes (FIJ) a renouvelé aujourd'hui son appel à la communauté internationale pour une action concrète afin de protéger la sécurité et les libertés des journalistes alors qu'elle a enregistré une augmentation du nombre de journalistes tués ou emprisonnés en 2022. Le vote sur la Convention de la FIJ sur la sécurité et l'indépendance des journalistes par l'Assemblée générale de l'ONU est devenue urgente. La FIJ a publié les derniers chiffres avant la Journée internationale des droits de l'homme, enregistrant 67 meurtres de journalistes et de membres du personnel des médias dans l'exercice de leurs fonctions en 2022 contre 47 l'année dernière - un renversement de la baisse enregistrée ces dernières années.

La guerre en Ukraine fait 12 morts dans les médias, le nombre le plus élevé parmi les 21 pays où des incidents meurtriers ont été enregistrés. Mais le règne de la terreur des organisations criminelles au Mexique et l'effondrement de l'ordre public en Haïti ont également contribué à l'augmentation des meurtres, avec 11 et 6 documentés respectivement.



Les journalistes en Colombie sont confrontés à un regain de violence, menaçant de faire à nouveau du pays une zone meurtrière pour les journalistes et les professionnels des médias et brisant les perspectives de liberté des médias à la suite du règlement politique mettant fin à des décennies de guerre civile sanglante.



En Asie-Pacifique, la nouvelle direction des Philippines n'a pas répit aux attaques meurtrières contre les journalistes avec 4 meurtres au cours de la première année de la présidence de Ferdinand "Bongbong" Romualdez Marcos Jr, tandis que 5 journalistes ont perdu la vie dans la crise politique au Pakistan.



Le Moyen-Orient et le monde arabe ont vu le nombre de meurtres de professionnels des médias passer de 3 l'an dernier à 5, y compris l'assassinat en plein jour d'un journaliste vétéran d'Al Jazeera Shireen Abou Akleh. Quatre journalistes ont été tués au Tchad et en Somalie, ce qui signifie que l'Afrique a enregistré le plus faible nombre de décès parmi les cinq régions de la liste des victimes de la FIJ derrière les Amériques (29), l'Asie-Pacifique (16), l'Europe (13) et le Moyen-Orient et le monde arabe ( 5).



« La recrudescence des assassinats de journalistes et d'autres professionnels des médias est une grave source de préoccupation et une nouvelle sonnette d'alarme pour que les gouvernements du monde entier prennent des mesures pour défendre le journalisme, l'un des principaux piliers de la démocratie », a déclaré le général de la FIJ . Secrétaire Anthony Bellanger. "L'inaction ne fera qu'enhardir ceux qui cherchent à supprimer la libre circulation de l'information et à saper la capacité des gens à demander des comptes à leurs dirigeants, notamment en veillant à ce que ceux qui détiennent le pouvoir et l'influence ne fassent pas obstacle à une politique ouverte et inclusive. sociétés. Il est maintenant temps pour l'Assemblée générale des Nations Unies d'adopter la Convention de la FIJ sur la sécurité et l'indépendance des journalistes .



La liste de la FIJ montre également que la répression politique a fait son apparition en 2022, de la Chine à la Biélorussie, et de l'Égypte à Hong Kong, l'Iran, le Myanmar, la Turquie et la Russie dans le but de faire taire les médias et d'écraser les manifestations pour la liberté. Les journalistes ont été parmi les premières victimes de la répression avec au moins 375 journalistes et professionnels des médias actuellement derrière les barreaux, un nouveau record depuis deux ans, lorsque la FIJ a commencé à publier des listes de journalistes emprisonnés pour marquer la Journée internationale des droits de l'homme.



La Chine et ses alliés à Hong Kong sont en tête de liste avec 84 journalistes emprisonnés, suivis du Myanmar (64), de la Turquie (51), de l'Iran (34), de la Biélorussie (33), de l'Égypte (23), de la Russie et de la Crimée occupée (29) , Arabie saoudite (11), Yémen (10), Syrie (9) et Inde (7).



Ces chiffres sont sombres et jettent de sérieux doutes sur la volonté politique des gouvernements de faire face à des menaces aussi graves à la liberté des médias », a ajouté Bellanger . déclarations sur les droits de l'homme et la liberté des médias faites par de trop nombreux gouvernements et claironnées lors de conférences internationales. De tels engagements sonnent creux pour ceux qui languissent dans les prisons sans inculpation ni aucune base légale pour leur arrestation. Il est temps que la communauté internationale agisse pour s'assurer que tous les journalistes détenus illégalement sont libérés.





