INTERNATIONAL 75% des professionnels de la sensibilisation à la sécurité travaillent à temps partiel

Alwihda Info | Par OAK - 21 Juillet 2019 modifié le 21 Juillet 2019 - 08:44

Le rapport souligne le besoin de professionnels de plus en plus qualifiés et de meilleurs programmes de formation en entreprise.





L’étude présentée aujourd’hui compare les données actuelles à celles des années précédentes et analyse les principaux problèmes rencontrés par les professionnels de la sensibilisation à la sécurité dans les entreprises: manque de ressources, soutien de la direction et ambiguïté dans leurs postes et responsabilités.



Le rapport de sensibilisation à la sécurité SANS a pour objectif de fournir aux professionnels de la sensibilisation à la sécurité une feuille de route leur permettant de prendre des décisions reposant sur des données leur permettant d’améliorer leurs programmes de sensibilisation à la sécurité. Il offre également aux professionnels la possibilité de comparer leurs programmes à ceux de leurs pairs. Il s’agit essentiellement de répondre plus clairement à la question de savoir quels sont les ingrédients nécessaires au succès d’un programme de sensibilisation à la sécurité. Cette année, les données de près de 1600 personnes interrogées ont été analysées, ce qui a permis de mieux comprendre comment comparer et développer un programme de sensibilisation à la sécurité.



«Je suis absolument ravi de la publication du rapport de sensibilisation à la sécurité 2019», a déclaré Lance Spitzner, directeur de la sensibilisation à la sécurité chez SANS. «Chaque année, nous sommes en mesure de mieux comprendre les problèmes les plus courants auxquels font face les professionnels de la sensibilisation et de savoir comment les relever au mieux. Après cinq ans, nous commençons à identifier les principales tendances."



En travaillant avec des chercheurs du Kogod Cybersecurity Governance Center (KCGC), une initiative de la Kogod School of Business (KSB) de l'université américaine, les données de l'enquête ont été examinées en détail pour fournir des informations sur : Les problèmes courants qui ont freiné la maturité du programme - le manque de temps et de personnel ont été les principaux obstacles signalés aux professionnels de la sensibilisation. Plus de 75% de ces professionnels travaillent à temps partiel, ce qui signifie que les entreprises consacrent moins de la moitié de leur temps à la sensibilisation à la sécurité.

Il est essentiel d’obtenir l’appui de la direction et de l’adhésion au programme - il a été constaté que la pression exercée par les pairs de l’industrie avait un rôle distinctif à jouer pour déterminer si le leadership considère la formation à la sensibilisation à la sécurité comme une priorité absolue. En fait, 69% des organisations dont les dirigeants croient que le marché investit beaucoup dans ce domaine, considère la formation à la sensibilisation à la sécurité comme une priorité absolue.

