ANDC : un nouveau parti engagé pour la justice sociale et l'unité nationale au Tchad

Une cérémonie marquante s'est tenue dans le 8ème arrondissement avec le lancement officiel du Parti Politique dénommé "Alliance Nationale pour la Démocratie et le Changement" (ANDC). Autour d'une conférence de presse, le président national du parti, Sanoussi Attie Abdallah, a exposé les objectifs et les aspirations de cette nouvelle formation politique.



Dans son discours de lancement, le président Sanoussi Attie Abdallah a tenu à rappeler les principaux axes de l'ANDC. Le parti se fixe pour mission de placer la jeunesse au premier plan de ses préoccupations, de lutter activement contre l'injustice, tout en prônant un engagement inébranlable pour instaurer la paix durable dans le pays. Il entend également mener des actions de sensibilisation dans les domaines cruciaux tels que l'éducation, la santé, la paix et l'unité nationale.



Étant donné la connaissance générale de la scène politique tchadienne, le président national a assuré que l'ANDC s'engage résolument à œuvrer pour la satisfaction de tous les citoyens. Dans le contexte de l'ère de transition, le parti affirme sa volonté de tout mettre en œuvre pour répondre aux attentes de la population et contribuer activement au développement du pays.



Sanoussi Attie Abdallah a également saisi l'occasion pour exprimer sa reconnaissance envers tous ceux qui ont soutenu la création et l'émergence de l'ANDC. Il a souligné que les portes du parti étaient grandes ouvertes à tous ceux qui partagent ses valeurs et ses objectifs, invitant ainsi chacun à rejoindre les rangs de cette nouvelle force politique pour contribuer ensemble à la construction d'un avenir meilleur pour le Tchad.