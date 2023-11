ARISE IIP remporte le prestigieux Reuters-SDG Awards

ARISE IIP, expert dans le développement des zones économiques spécialisées dans les pays d’Afrique, s’est distingué parmi les plus de 3000 entreprises candidates à prix. Cette année, le jury a accordé une attention particulière aux entreprises qui font mieux dans l’atteinte des Objectifs de Développement Durables (ODD). C’est ainsi que ARISE IIP développeur des zones économiques au Benin, Gabon, Togo et au Tchad s’est vu honoré.



C’est un prix mérité, car « le travail d'ARISE incarne pleinement le terme « pionnier » dans sa façon de travailler. Ils conçoivent une industrie axée sur l’équité et les moyens de subsistance des populations, et ils ont créé ce modèle remarquable et reproductible, en commençant par le Bénin, qui peut être étendu à d’autres pays d’Afrique et même à d’autres régions du monde. Innovation et évolutivité incroyables, répondant à plusieurs objectifs des ODD grâce à une entreprise pilote et reproductible dans une industrie centrée sur l'humain », justifie Reuters sur son site.



Ce prix une fierté pour l’ensemble des cadres d’ARISE IIP dans le monde. C’est le témoignage d’un choix responsable opéré par le patron d’ARISE IIP, Gagan Gupta, qui fait de l’amélioration des conditions des vies des populations, sa priorité.