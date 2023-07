AS PSI remporte le championnat national du Tchad 2023 en battant Elect Sport

Le match a été disputé entre deux équipes de la capitale, N'Djamena, et a attiré une foule nombreuse, y compris une présence massive de militaires dans les gradins en raison de l'origine de l'équipe AS PSI, créée par le groupement spécial antiterroriste. Le club se hisse notamment grâce à une cotisation de 500 Fcfa des soldats.



C'est Issa Malloum qui a été le héros de la journée, ouvrant le score pour AS PSI en seconde période, à quelques minutes de la fin du match. La rencontre a été marquée par un carton rouge délivré à un joueur de l'équipe Elect Sport, donnant l'avantage à AS PSI.