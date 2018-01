Abdoulaye Choua : "Le chef de l’Etat démontre toujours aux tchadiens combien il est préoccupé par leur bien-être"

Honorable Abdoulaye Choua, vous êtes député à l’Assemblée nationale, et vous appartenez au Groupe parlementaire MPS. Lors son message adressé à la Nation, à l’occasion du nouvel an, le chef de l’Etat Idriss Déby Itno a appelé toutes les couches socioprofessionnelles du Tchad à participer activement au Forum inclusif sur les réformes institutionnelles à venir. Quelle est votre réaction ?



Abdoulaye Choua : Permettez-moi avant tout propos de vous remercier de m’avoir accordé cette occasion de m’exprimer. Avant de répondre à votre question, je me fais le devoir de présenter mes meilleurs vœux à tous les Tchadiens. Comme vous le savez, nous suivons avec beaucoup d’intérêt à la veille du nouvel an le Message de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l’Etat, président-fondateur du Mouvement Patriotique du Salut (MPS).



A chaque fois, il nous surprend avec ses messages. Le chef de l’Etat démontre toujours aux Tchadiens combien il est préoccupé par leur bien-être. Pour revenir à son message de cette année, tous les points évoqués arrivent à point nommé. Sur le Forum des réformes institutionnelles à venir, il est tout à fait normal que le président de la République, en tant que garant de la Constitution, puisse appeler tous les Tchadiens à apporter leur contribution pour que le document final soit impeccable et incontestable. Nous devons nous retrouver tous ensemble pour adapter les textes de base qui nous gouvernent dont certains remontent aux années des indépendances.



Moi personnellement, je joins à ma voix à celle du président de la République Idriss Déby Itno d’inviter tout le monde à participer à ce forum pour se retrouver, discuter et retracer le chemin à suivre par notre pays dans les prochaines années. C’est un rendez-vous de l’histoire.



L’opposition Tchadienne appelle déjà au boycott du Forum inclusif sur les réformes institutionnelles. Cette opposition ne croit pas à ce Forum et elle appelle plutôt à la tenue d’un dialogue inclusif. Dans chaque démocratie il y a une majorité qui gouverne et une opposition qui s’oppose. A chaque fois que la majorité propose quelque chose et que l’opposition ne s’y oppose pas, cela veut dire qu’elle ne joue pas son rôle. Donc l’opposition s’oppose toujours, et le gouvernement continuera toujours à proposer des actions tendant à améliorer le bien-être des Tchadiens, et au finish nous allons toujours trouver une issue à nos différends.



Le chef de l’Etat a annoncé la tenue des élections législatives pour l’année 2018 alors que ces élections devaient avoir lieu il y a trois ans. C’est un sentiment de soulagement pour vous en tant que député qui joue la prolongation ?



Un soulagement ou non je ne sais pas. Mais il faut savoir qu’il n’est pas agréable pour un député de voir son mandat prorogé sans être situé. L’annonce du chef de l’Etat situe déjà l’Assemblée Nationale sur la tenue des élections législatives cette année 2018. Cette annonce permettra également, s’il y a des potentiels candidats à ces élections législatives, de se préparer. En tant que député du grand parti le MPS, je trouve que l’annonce des élections législatives pour 2018 est une bonne chose.



Vous êtes toujours populaire dans votre circonscription du 8ème arrondissement municipal de N’Djamena. Allez-vous honorer la population de cet arrondissement en vous présentant aux élections législatives à venir ?



Rire ! Merci de me rappeler que je suis toujours populaire dans mon arrondissement. Je remercie ma population pour cette marque de confiance. Pour répondre à votre question, moi personnellement j’appartiens à un parti politique, un grand parti rassembleur qui est le MPS, bien organisé. Et si mon parti le MPS porte son choix sur ma modeste personne pour revenir encore me mettre au service de la population du 8ème arrondissement, je suis toujours prêt à servir. Donc si mon parti MPS me demande de me représenter aux élections législatives à venir je le serai toujours. Tout dépend de mon parti, de la population et de la volonté du bon Dieu.