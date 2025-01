Abidjan : Cissé Ibrahima Bacongo fait le bilan d'un an de restauration de l'ordre urbain

Un an après sa prise de fonction, le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Ibrahima Bacongo, a dressé un bilan positif des actions menées pour restaurer l'ordre urbain dans la capitale économique ivoirienne. Lors d'une conférence de presse, il a souligné que la préservation des vies humaines et la sécurité des populations ont été au cœur de ses préoccupations.





Des actions concrètes sur le terrain



En un an, de nombreux chantiers ont été lancés pour améliorer le cadre de vie des Abidjanais. Parmi les réalisations les plus marquantes, on peut citer :



L'aménagement de la baie du Banco: Un projet ambitieux visant à valoriser ce poumon vert de la ville.

Le transfert du parc à bétail de l'abattoir de Port-Bouët: Cette opération a permis d'améliorer les conditions d'hygiène et de réduire les nuisances pour les riverains.

La destruction des habitations illégales: De nombreuses constructions illégales, notamment celles obstruant les passages d'eaux pluviales, ont été démolies.

La remise en état des voiries: De nombreux axes routiers ont été réhabilités pour améliorer la fluidité de la circulation.





Les défis à venir



Pour l'année 2025, le ministre gouverneur a annoncé de nouvelles ambitions, notamment en matière de transport et de mobilité urbaine. La création de gares multimodales devrait permettre de réduire les embouteillages et de lutter contre l'incivisme de certains transporteurs.







Un bilan mitigé



Si les actions menées par le ministre gouverneur sont globalement appréciées, certaines voix s'élèvent pour dénoncer les méthodes parfois brutales utilisées lors des opérations de démolition. Cissé Ibrahima Bacongo a reconnu l'existence de ces critiques mais a souligné la nécessité de prendre des mesures fortes pour rétablir l'ordre et la sécurité.