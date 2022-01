Abu Dhabi : l'OCI condamne l'attaque terroriste qui a visé l'aéroport

Le secrétariat général de l'Organisation de coopération islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, a condamné dans les termes les plus vigoureux l'attaque terroriste qui a visé l'aéroport d'Abu Dhabi.



Il a par ailleurs dénoncé la persistance de la milice Houthi dans ses opérations criminelles ciblant des installations civiles, en violation flagrante des lois et normes internationales.



Le secrétaire général de l'OCI a exprimé sa ferme condamnation de cette opération odieuse et a affirmé la solidarité de l'OCI, avec l’Etat des Émirats arabes unis et son soutien aux mesures qu'il prend pour protéger son territoire et sa sécurité.